Rijekin junak: Izgubimo tri utakmice zaredom, ljudi su uz nas! Tko kaže da odlazim iz Rijeke?

HNK Rijeka

Rijeka je osvojila dvostruku krunu pod vodstvom trenera Radomira Đalovića, završivši sezonu na vrhu SuperSport HNL-a ispred Dinama i Hajduka, a potom je u finalu SuperSport Kupa s ukupnim rezultatom 2:1 svladala Slaven Belupo.

Prva utakmica u Koprivnici završila je remijem 1:1, dok je u uzvratu Rijeka pobijedila 1:0 zahvaljujući sjajnom pogotku Naisa Djouahrea.

Francuski krilni napadač, 25-godišnji Djouahra, time se prometnuo u junaka momčadi s Rujevice. Ove sezone odigrao je 35 utakmica, postigao šest pogodaka i upisao četiri asistencije, a njegov ugovor istječe ovog ljeta.

“Osjećam se tako da je možda najbolje da ništa ne govorim nekoliko dana jer ja… Ne mogu vjerovati što smo sve napravili. Racionalno znam da je to povijesni uspjeh, svjestan sam da sam zabio gol za kup i neke važne u prvenstvu, znam da će se ovo zauvijek pamtiti, znam da je gol bio prelijep, ali evo…

U posljednjih sat vremena sam slavio na terenu pa dobio medalju i podigao trofej pa slavio u svlačionici pa uskoro krećem na još jednu erupciju sreće u središte grada s navijačima. Sretan sam više nego što se riječima može opisati i sve mi se čini nevjerojatnim. Jer doslovno živim san”, rekao je Djouahra za Novi list.

“A gol… Ajme, ne znam ni sam otkud mi je to došlo. Neki instinkt valjda. U tom fragmentu sekunde svjestan si pozicije na travnjaku, svjestan si da po svakoj logici trebaš dodati, ali jednostavno te nešto preuzme, nešto jače od tebe. Na tren podigneš pogled, povučeš taj šut i koliko god jak bio… Meni je taj let lopte trajao pola utakmice. I onda je vidim kako se zabije u rašlje. A za dalje me ne pitajte.

Morat ću pogledati snimku da vidim koliko sam skakao, gdje sam trčao i što sam radio od sreće. Ono što znam jest da sam presretan zbog navijača Rijeke i zbog mog kluba. Jer savršeno dobro znam i osjećam koliko to znači svima u klubu koji su uvijek bili uz nas i svim navijačima koji su također, doslovno uvijek, bili uz nas. Izgubimo treću utakmicu zaredom, ljudi nam skandiraju da smo prvaci.

Izgubimo u predzadnjem kolu u utakmici u kojoj smo mogli osigurati naslov, odemo pod tribinu s našim navijačima zapljeskati i zahvaliti ljudima na navijanju, pokušati im gestom pokazati koliko nam je žao što smo ih razočarali, a oni nam opet skandiraju i poručuju: bit ćete prvaci. Pa gdje drugdje toga ima osim u Rijeci?” dodao je bivši igrač Saint-Etiennea, Real Sociedada, Mirandesa i Leganesa.

Na glasinu o odlasku iz Rijeke Djouahra je odgovorio: “O ne, ne, ne…! Tko kaže da sigurno odlazim iz Rijeke? Nema nikakve demagogije, nego samo iskrenost i istina. Iza svih nas je velika sezona. Idemo još slaviti. A onda se i dobro odmoriti. Pa odmoreni i kad se slegnu emocije, dobro razmisliti.

Dakle, preda mnom je vrijeme slavlja i odmora, pa tek onda promišljanje o vlastitoj budućnosti. Dakle, još jednom, iskreno i samo istina: posebno kao slobodan igrač imat ću više opcija i neću reći da sigurno ostajem, ali ono što vam bez sekunde razmišljanja mogu reći jest da sigurno nisam već odlučio kako sam odigrao svoju posljednju utakmicu za Rijeku.

Daleko od toga. Dajmo da prođe malo vremena pa ćemo vidjeti. Možda se dogodi odlazak, a možda bude i nastavak karijere u ovom velikom klubu s kojim sam osvojio i titulu i kup.”