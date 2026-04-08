Rijeka dočekuje Slaven u reprizi prošlosezonskog finala Kupa, motiv je najveći mogući

NK Slaven Belupo

Nakon zgusnutog rasporeda u Hrvatska nogometna liga zbog uskrsnog kola, nogometna uzbuđenja se nastavljaju već u srijedu polufinalima Kupa. U ranijem terminu HNK Rijeka na Rujevici dočekuje NK Slaven Belupo.

Obje momčadi imaju veliki motiv, no veći pritisak je na Rijeci, koja nije ispunila očekivanja u prvenstvu. Osvajanje Kupa donosi plasman u kvalifikacije za UEFA Europa League, što je dodatni poticaj za klub s Kvarnera.

Tijekom reprezentativne stanke situacija na Rujevici bila je napeta. Predsjednik Damir Mišković javno je kritizirao trenera Víctora Sáncheza zbog rotacija u momčadi nakon teškog poraza u Velikoj Gorici, pa se čak spominjala i njegova smjena, unatoč tome što je nekoliko dana ranije bio blizu prolaska protiv RC Strasbourg u Europi.

Ipak, pobjeda u Koprivnici smirila je situaciju. Rijeka je slavila zahvaljujući inspiriranom Toni Fruk, koji je već u prvih 15 minuta zabio iz jedanaesterca i potom još jednim potezom riješio utakmicu.

Slaven ima dodatni motiv zbog prošlosezonskog finala Kupa, kada je, unatoč odličnoj formi pod vodstvom Mario Kovačević, poražen pogotkom Naïs Djouahra. Danas momčad vodi Mario Gregurina, a iako igraju organiziran i atraktivan nogomet, forma im nije idealna – bez pobjede su u zadnje tri utakmice, uz dodatne probleme s ozljedama Ilija Nestorovski, Leonardo Žuta i Marko Dabro.

Kod Rijeke je neizvjestan nastup Samuele Vignato zbog problema s koljenom, ali ostatak momčadi je spreman. Iako Rijeka ulazi kao favorit, Slaven je već pokazao da može biti opasan – u proljetnom dijelu prvenstva bio je bolji suparnik na Rujevici, ali je pobjedu ispustio nakon pogotka Tiago Dantas.

Forma uoči susreta:

Rijeka: pobjeda nad Slavenom (2:0), težak poraz od HNK Gorica (0:4), remi sa Strasbourgom (1:1), poraz od NK Istra 1961 (0:2), poraz od Strasbourga (1:2)

(0:4), remi sa Strasbourgom (1:1), poraz od (0:2), poraz od Strasbourga (1:2) Slaven: poraz od Rijeke (0:2), remi s NK Osijek (0:0), poraz od Dinamo Zagreb (1:4), prolaz protiv NK Lokomotiva nakon penala, remi s Goricom (2:2)

Posljednji međusobni susreti: