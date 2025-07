Pukštas: Titula? Bili smo jako blizu, no ove sezone znamo da je moguće osvojiti

U intervjuu za Hajduk Digital TV otkrio je kako doživljava novi početak pod trenerom Gonzalom Garcijom:

“Sretan sam zbog novog trenera. Naučio sam puno u proteklih 20 dana. Garcia ima jasne ideje koje imaju smisla. Kod njega je sve jasno u sustavu. Znamo kako želimo igrati i uvijek znaš gdje će ti biti suigrači. Na treningu puno radimo s loptom, čak i kondicijske vježbe”, rekao je Pukštas pa se osvrnuo na odlazak Dominika Prpića u Porto i nove igrače koje je doveo Goran Vučević:

Otišao je iz Hajduka i postao kapetan Želje, trener ga žestoko prozvao nakon remija

“Sretan sam jer je Dominik Prpić napravio velik transfer. Igrao sam s njim od kadeta. Što se tiče dvojice novih igrača, pokazali su se jako dobri na treningu. Pričao sam s Adrionom nakon utakmice s Goricom. Imamo neke zajedničke prijatelje. Oni će biti pojačanja za nas.”

Komentirao je na nagađanja da će promijeniti reprezentaciju i zagrati za Litvu:

“Imam veliko poštovanje za Litvu, obitelj mi je od tamo. Čast mi je čuti da su zainteresirani. No želim igrati za SAD. Želim biti u reprezentaciji za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Motiviran sam za to i postavio sam si cilj. Želim nastaviti raditi i pomoći reprezentaciji u budućnosti. Svaku priliku moram koristiti, svaki trening i utakmicu. Navijačima želim reći da je prošla sezona bila teška. Bili smo jako blizu. No ove sezone znamo da je moguće osvojiti titulu. Ovdje smo da se borimo”, zaključio je mladi Hajdukov veznjak.