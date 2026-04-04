Ovo je sastav u kojem će Dinamo zaigrati protiv Osijeka?

Pod upitnikom su Dominik Livaković, koji se s manjih problema vratio s reprezentativnog okupljanja, te Matteo Perez Vinlöf, koji još nije potpuno spreman.

Kovačević: Livaković je imao neke probleme, a Matković? Uvijek je bilo priča…

Ostatak momčadi je na raspolaganju, a Dinamo u susret ulazi s nizom od šest uzastopnih pobjeda u prvenstvu.

Očekivani sastav Modrih prema tportalu:

Livaković / Filipović – Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda – Mišić, Stojković, Zajc – Bakrar, Beljo, Vidović