Osijek pronašao novog trenera?

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xBEAUTIFULxSPORTS/Stanusicx via Guliver

Argentinac Federico Bessone vrlo je blizu preuzimanja klupe Osijeka.

Kako prenose Sportske novosti, 42-godišnji stručnjak trebao bi postati novi trener slavonskog prvoligaša nakon jedne sezone provedene u ljubljanskoj Olimpiji.

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Bessone je trenersko ime izgradio u Andori, gdje je od 2021. do 2025. vodio Inter Escaldes, AC Escaldes i Santa Colomu. U tom razdoblju osvojio je tri trofeja – dvostruku krunu s Interom Escaldes u sezoni 2021./22. te naslov prvaka s AC Escaldesom godinu kasnije. Sa Santa Colomom je u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu izbacio banjolučki Borac nakon uvjerljive pobjede 4:1 u gostima.

Prošlog ljeta preuzeo je Olimpiju, ali se u Ljubljani nije uspio nametnuti željenim rezultatima. Momčad je sezonu završila na četvrtom mjestu i ostala bez europskih kvalifikacija, dok je u Kupu ispala već u četvrtfinalu od drugoligaša Brinja. U 28 utakmica upisao je 18 pobjeda, šest remija i osam poraza.

Prije trenerske karijere Bessone je prošao čuvenu Barceloninu akademiju La Masiju, no nije zaigrao za prvu momčad. Nastupao je za Barcelonu C i Espanyol B, a potom karijeru nastavio u Engleskoj gdje je nosio dresove Swanseaja, Leedsa, Charltona, Swindon Towna, Oldhama i Millwalla. Za Swansea je upisao i jedan nastup u Premier ligi, prije nego što je igrački put zaključio u Andori, gdje je ubrzo započeo i trenersku karijeru.

Prema podacima Transfermarkta, njegov menadžer je bivši igrač Osijeka i hrvatski reprezentativac Jurica Vranješ.