Zna se tko sudi Jadranski derbi

Bozidar Vukicevic CROPIX via Guliver

Dinamo i Varaždin od 15 sati otvaraju subotnji program. Glavni sudac tog susreta je Patrik Pavlešić kojem će pomagati Luka Kurtović i Željko Bučar. Četvrti sudac je Oliver Romić, a u VAR sobi su Ivan Bebek i Ivan Starčević.

Određeni su suci za a 14. kolo SuperSport HNL-a, objavljeno je na službenoj stranici lige. Kolo se igra od petka do nedjelje.

Derbi kola igra se na Rujevici, gdje će Rijeka u Jadranskom derbiju ugostiti Hajduk od 18 sati. Glavni sudac je Mateo Erceg, a pomoćnici će mu biti Goran Pataki i Kristijan Novosel, dok je Zdenko Lovrić četvrti sudac. U VAR sobi su Ivan Matić i Ante Čuljak.