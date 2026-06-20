Mladi Austrijanac bio je na radaru Hajduka, potvrđeno je da neće ići nigdje

Podijeli :

SK Rapid

Iako se posljednjih tjedana povezivao s nekoliko inozemnih klubova, među kojima je bio i Hajduk, mladi austrijski reprezentativac Ensar Mušić ostat će u Rapidu iz Beča.

Potvrdio je to sportski direktor kluba Markus Katzer, čime su okončane špekulacije o mogućem transferu.

Katzer je naglasio da Rapid ozbiljno računa na mladog veznjaka te da će on od sljedeće sezone biti priključen prvoj momčadi. Prema njegovim riječima, klub u Mušiću vidi važan dio svoje budućnosti i želi nastaviti njegov razvoj u Beču.

Mušić je član Rapida od 2014. godine, a prošle sezone ostavio je vrlo dobar dojam nastupajući za drugu momčad u austrijskoj drugoj ligi. U 29 utakmica postigao je pet pogodaka i upisao čak 12 asistencija, čime je privukao interes brojnih klubova iz Njemačke, Italije i Hrvatske.

Njegov aktualni ugovor vrijedi do 2027. godine, a austrijski mediji navode kako bi uskoro mogli započeti pregovori o produženju suradnje pod poboljšanim uvjetima.

Podsjetimo, posljednjih dana pojavile su se informacije da je za Mušića zainteresiran i Hajduk. Dodatne spekulacije izazvala je njegova objava na društvenim mrežama u kojoj je pokazao da putuje prema Hrvatskoj. Ipak, prema trenutačnim informacijama, transfer u Split nije izgledan te će talentirani veznjak ostati u Rapidu i pokušati izboriti mjesto u seniorskoj momčadi.