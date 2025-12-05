Legende Dinama i Hajduka remizirale u okršaju pred derbi, briljirali su vratari

Podijeli :

Sport Klub

Legende Dinama i Hajduka odigrale su humanitarnu utakmicu kao uvertiru za subotnji derbi.

Humanitarna utakmica veterana Dinama i Hajduka, organizirana u malonogometnoj dvorani zagrebačkog Agrama, održana je u sklopu akcije za Udrugu „Veliko srce malom srcu“, uz potporu Dinamove zaklade „Nema predaje“. Manifestacija je poslužila kao pozitivan uvod u nadolazeći Derbi te primjer kako najveći hrvatski rivali mogu zajednički doprinijeti dobroj svrsi.

U dvorani se okupio velik broj gledatelja, uključujući legende klubova poput Velimira Zajeca, Stjepana Deverića, Alena Bokšića i Ivice Šurjaka, kao i čelnike dvaju klubova – predsjednika Hajduka Ivana Bilića te Dinamova člana Uprave Zvonimira Manenicu. Na terenu su zaigrali brojni bivši nogometaši, među njima Šokota, Šimić, Olić, Tomas, Etto i Krstanović za Dinamo te Vejić, Rodić, Biliškov, Strinić i Kozniku za Hajduk.

Iako je završilo bez pogodaka (0:0), dvoboj je ponudio čvrstu igru, borbu za svaku loptu i pravi natjecateljski naboj, što je i obilježje svakog Derbija. Najbolji pojedinci bili su vratari Filip Lončarić i Vladimir Balić, zaslužni za nepromijenjen rezultat.

U svlačionicama je vladala sportska atmosfera – predsjednik Hajduka Ivan Bilić zahvalio je veteranima na promociji kluba, a zadovoljni su bili i Dinamovi igrači, uz šalu da su protivnici bili mlađi i „svježiji“.

Utakmica je poslužila kao lijep primjer zajedništva i pozitivan uvod u seniorski Derbi, uz želju da događaj postane tradicija uoči svakog velikog ogleda hrvatskog nogometa.