Kovačević potvrdio novu ozljedu u momčadi i poručio: ‘Priključio sam 4 ili 5 juniora’

Na Maksimir u srijedu od 18 sati stiže NK Kurilovec. U četvrtfinalu Kupa Dinamo dočekuje četvrtoligaša, a utakmicu je najavio trener Mario Kovačević.
Trener Dinama istaknuo je dobru atmosferu u momčadi, ali i manjak vremena za pripremu.
“Lijepo je i ugodno raditi kad se pobjeđuje. Nemamo puno vremena za pripremu, a najvažnije je da nema težih ozljeda. Prisutan je umor pa će se neki igrači odmoriti i osvježiti. Dosta ćemo rotirati”, rekao je Kovačević.
Kaže da protivnika shvaćaju ozbiljno.
“Cijenimo i poštujemo Kurilovec, za njih je ovo četvrtfinale Kupa velik uspjeh i sigurno će dati sve od sebe da nas iznenade. Spremamo se da od prve minute riješimo utakmicu. Naša je želja ući među četiri najbolje momčadi i siguran sam da ćemo to i ostvariti.”
Nema opuštanja.
“U nogometu ne možete reći ‘lako ćemo’ bez obzira na suparnika. Treba poštovati Kurilovec, koji je zasluženo došao među osam najboljih. Skautirali smo ih i vidjeli da imaju ozbiljnih igrača. Na nama je da ih shvatimo ozbiljno, na što stalno upozoravam igrače”, izjavio je Kovačević pa dodao:
“Važno je da od prve minute uđemo u utakmicu kako treba. Nećemo se lagati, kvaliteta je na našoj strani, ali to moramo pokazati na terenu i što prije riješiti pitanje pobjednika.”
Zbog ozljeda sigurno neće nastupiti Bennacer i Hoxha, a listi se priključio još jedan igrač.
“Cordoba se ozlijedio na treningu pa na njega ne računamo, a trebao je biti u rotaciji. Neke igrače koji su dosad sve igrali moramo odmoriti”, pojasnio je Kovačević.
Priliku će zato dobiti neki mlađi igrači.
“Priključio sam četvoricu-petoricu juniora od kojih puno očekujem. Gledam da se u svakoj utakmici netko od njih nametne i pokaže da na njega možemo računati u budućnosti. Tako gledam i na sutrašnju utakmicu”, zaključio je Kovačević.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!