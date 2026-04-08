Kod Dinama nema opuštanja, evo kojih 11 će loviti finale Kupa protiv Gorice

xxJosipxBandicx via Guliver

Dinamo Zagreb večeras od 18:30 gostuje kod HNK Gorica u polufinalu Kupa.

. Bit će to njihov četvrti međusobni susret ove sezone, a Dinamo trenutačno vodi 2-1 u pobjedama. Gorica je ranije iznenadila u Maksimiru slavivši 2:1, dok su Modri u preostala dva dvoboja uvjerljivo pobijedili (2:0 i 4:2).

Zbog ozljede će i ovu utakmicu propustiti Dominik Livaković, pa će na gol stati 31-godišnji Ivan Filipović, kojem će to biti 14. nastup u sezoni.

Prema najavama, ostatak momčadi trebao bi ostati isti kao u visokoj pobjedi protiv NK Osijek (7:0).

Očekivani sastav Dinama: Filipović – Galešić, Dominguez, McKenna, Goda – Stojković, Mišić, Zajc – Bakrar, Beljo, Vidović.