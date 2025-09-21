Karlovac pobijedio peti put zaredom, Pamićeve vedete povećale prednost na vrhu 1. SNL

Podijeli :

Karlovac je u 7. kolu SuperSport Prve NL slavio na gostovanju kod BSK-a u Bijelom Brdu s 2:0 i povećao prednost na vrhu ljestvice na šest bodova. Momčad Igora Pamića povela je u 43. minuti pogotkom Marka Žuljevića iz jedanaesterca, a pobjedu je potvrdio Dominik Simčić golom u 61. minuti.

Za Karlovac je ovo bila peta uzastopna prvenstvena pobjeda te ukupno sedma u nizu, računajući i dvije u Kupu. Uz to, klub ima najbolju gol-razliku u ligi (16:5). Najbliži pratitelji su Orijent i Dubrava, koji dijele drugo mjesto.

Nakon prošlosezonskog drugog mjesta u SuperSport 2. NL, Karlovac se sada nameće kao glavni kandidat za plasman u elitni razred hrvatskog nogometa.

Karlovac već ima iskustvo igranja u prvoj ligi – NK Karlovac debitirao je u SHNL-u 2009./10. i pod Pamićevim vodstvom odmah zauzeo šesto mjesto. U prvoj ligi zadržali su se dvije sezone, ali su 2011./12. zbog financijskih problema ispali i doživjeli suspenziju. Potom je 2012. osnovan NK Karlovac 1919 kao nasljednik starog kluba, no njegov sportski kontinuitet računa se zasebno.