Junak Rijeke: Smeta me kad ljudi govore da će prvak biti nikad gori

Podijeli :

HNK Rijeka

U 29. kolu SuperSport HNL-a, Rijeka je upisala važnu pobjedu nad Varaždinom rezultatom 1:0 i zasjela na vrh ljestvice.

Presudni trenutak dogodio se u drugoj minuti sudačke nadoknade, kada je Luka Menalo pogodio za slavlje na Rujevici. Rijeka je do pobjede stigla iako je veći dio drugog poluvremena igrala s igračem manje zbog isključenja Stjepana Radeljića.

“Malo me smeta kad ljudi govore da prvak nikad neće biti gori i ne znam zašto se to gleda s te strane. I drugi momci igraju nogomet i druge momčadi imaju fenomenalne igrače. Mislim da je do kraja sve moguće, ali opet se vraćam na ono: nema ljepšeg osjećaja nego kada imaš sve u svojim rukama.

Meni je drago da smo vodeća momčad i moramo se tako i ponašati. Naš govor tijela mora biti takav i mislim da to pokazujemo sada iz utakmice u utakmicu, da idemo s jednim gardom da nas i protivnici osjećaju, da smo prvi, da nas ne gledaju više kao onu simpatičnu Rijeku koja je tu u borbi, ali uvijek korak kraća. Jako je bitno da nas osjećaju i u nama vide tu glad i želju”, rekao je Menalo Ivanu Ribariću u emisiji Radio Rijeke “Pod stijenama Kantride”.