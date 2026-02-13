Jelavić nakon poraza u Koprivnici: ‘Došli smo s bahatim stavom, a na kraju smo dobro i prošli’

U prvoj utakmici 22. kola SHNL-a, Slaven Belupo je u Koprivnici svladao Lokomotivu rezultatom 2:0.
Bila je to prva proljetna pobjeda za domaćine, koju su osigurali Ljuban Crepulja golom iz jedanaesterca u 45. te Leonard Žuta sjajnim pogotkom iz slobodnog udarca u 90. minuti. Ovim trijumfom Slaven je preskočio Rijeku i privremeno zauzeo peto mjesto na ljestvici.
Trener Lokomotive, Nikica Jelavić, nakon susreta je komentirao poraz svoje momčadi:
“Čestitke Slaven Belupu na zasluženoj pobjedi, bili su bolji od prve minute. Da je Stojaković zabio, možda bi otišla utakmica u drugom smjeru. Nešto smo pokušavali u nastavku, ali previše smo rupa ostavljali. Nismo uopće bili opasni, dobro smo i prošli. Mogu samo čestitati Slavenu na pobjedi.”
“Možda bi nas malo diglo da smo zabili. Stigli smo ovdje sa sedam bodova u tri utakmice i možda smo malo ušli podcjenjivački, što me iznenadilo jer to dečki nisu pokazali kroz tjedan na treninzima. I onda dođemo ovdje s bahatim stavom, što nismo smjeli. Domaćin je bio puno bolji”, zaključio je Jelavić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!