Istra dovela juniorskog kapetana Dinama

Foto: NK Istra 1961

Niko Šepić novi je igrač Istre, s kojom je potpisao ugovor do 2030. godine. Riječ je o dosadašnjem kapetanu juniorske momčadi GNK Dinama i mladom hrvatskom reprezentativcu, koji je prvi dio aktualne sezone proveo na posudbi u Dubravi.

U Istri ističu da se radi o 19-godišnjem domaćem talentu koji se uklapa u profil igrača kakvog klub traži – kvalitetnog, perspektivnog i sposobnog za daljnji razvoj, s potencijalom da dugoročno riješi poziciju lijevog beka.

Naglašena je i njegova taktička prilagodljivost te mogućnost igranja u različitim sustavima, što odgovara klupskom stilu i zahtjevima modernog nogometa. Šepića su u klubu pratili dulje vrijeme kroz skauting, a sportski direktor Saša Bjelanović izrazio je zadovoljstvo dolaskom mladog i razvojnog igrača na poziciju koja je deficitarna.

