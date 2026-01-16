Istra dovela juniorskog kapetana Dinama

U Istri ističu da se radi o 19-godišnjem domaćem talentu koji se uklapa u profil igrača kakvog klub traži – kvalitetnog, perspektivnog i sposobnog za daljnji razvoj, s potencijalom da dugoročno riješi poziciju lijevog beka.

Naglašena je i njegova taktička prilagodljivost te mogućnost igranja u različitim sustavima, što odgovara klupskom stilu i zahtjevima modernog nogometa. Šepića su u klubu pratili dulje vrijeme kroz skauting, a sportski direktor Saša Bjelanović izrazio je zadovoljstvo dolaskom mladog i razvojnog igrača na poziciju koja je deficitarna.