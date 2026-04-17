Garcia ostao bez dvojice za Koprivnicu: Evo s kojim će sastavom Hajduk loviti pobjedu kod Slavena

xLukaxKolanovicx via Guliver

Nogometaši Hajduka danas od 17:45 u 30. kolu SuperSport HNL-a gostuju kod Slaven Belupa u Koprivnici. Trener Gonzalo Garcia suočava se s brojnim problemima zbog ozljeda u momčadi.

Hajduk u ovaj susret ulazi nakon pobjede 1:0 protiv Gorice na Poljudu, gdje je pogodak odluke postigao Marko Livaja. Bila je to četvrta uzastopna prvenstvena pobjeda Splićana, pa bi eventualni trijumf u Koprivnici za Garciju značio i najduži pobjednički niz otkako vodi momčad. Dodatni optimizam donosi i dobar ovosezonski učinak protiv Slaven Belupa — Hajduk je slavio dvaput, dok je jedan susret završio bez pobjednika.

Ipak, kadrovska situacija nije idealna. Nakon utakmice s Goricom otpao je Šego, dok je Sigur zadobio udarac na treningu pa ga trener neće koristiti kako bi izbjegao rizik.

Uz raniji izostanak Hodaka, Hajduk ima problema na poziciji desnog beka, gdje bi priliku trebao dobiti Hrgović, dok će lijevu stranu pokrivati Melnjak. U napadu se očekuje da će Ante Rebić, koji je protiv Gorice unio živost s klupe, ovaj put započeti utakmicu. Također, povratak u kadar najavljen je za Ikera Almenu, iako neće krenuti od prve minute.

Očekivani sastav Hajduka:

Silić – Hrgović, Marešić, Šarlija, Melnjak – Pajaziti, Krovinović – Brajković, Pukštas, Rebić – Livaja.

S druge strane, Slaven Belupo ne dočekuje ovu utakmicu u najboljem trenutku. Momčad trenera Marija Gregurine u prošlom je kolu poražena od Varaždina, a dodatni problem predstavljaju izostanci nekoliko važnih igrača, uključujući Grgića i napadača Nestorovskog, kao i Žute, Jakira i Caimacova.

Farmaceuti su trenutačno u lošoj seriji rezultata, a protiv Hajduka na domaćem terenu već dugo ne uspijevaju postići pogodak — posljednji put to im je pošlo za rukom još 2022. godine.

Glavni sudac susreta bit će Patrik Kolarić iz Čakovca, uz pomoćnike Ivana Starčevića i Darija Kolarevića, dok je četvrti sudac Filip Dragašević. Za VAR su zaduženi Fran Jović i Vedran Đurak.