Vodećima opet visoke kazne, Dinamo će platiti zbog ZDS te poruke Tomaševiću

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o kaznama za 18. kolo HNL-a, javlja HNS.
Najveću kaznu platit će Dinamo, ukupno 12.000 eura, od čega 5.000 eura zbog rasizma i diskriminacije. Među prekršajima spada i transparent “Za dom spremni! I kaj ćemo sad, gradonačelniče”, kojim su BBB na kažnjiv način izrazili podršku Thompsonu u sukobu s Tomislavom Tomaševićem.
Hajduk mora platiti 10.700 eura zbog pirotehnike, ali i također rasizma i diskriminacije. Ipak, Hajduk je završio kao “antijunak” prvog dijela sezone jer zbog Torcide ukupno mora platiti 146.550 eura, plus 39.000 eura za huligansko divljanje tijekom Kupa u gostovanju kod Cibalije u Vinkovcima. Hajduk je kažnjen praktički za svaku prvenstvenu utakmicu.
Dinamova ukupna kazna za polusezonu iznosi 146.000 eura zbog ponašanja Bad Blue Boysa.
Kazne za 18. kolo
- Dinamo – Lokomotiva (20. prosinca 2025.)
Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st. 1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 7000 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 5000 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika izriče se ukupna novčana kazna u visini 12.000 eura.
- Hajduk – Vukovar 1991 (21. prosinca 2025.)
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st. 1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 6200 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 4500 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika izriče se ukupna novčana kazna u visini 10.700 eura.
- Rijeka – Gorica (21. prosinca 2025.)
Rijeka
Pirotehnika, članak 66., st. 1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 6000 eura
