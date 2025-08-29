Dinamo blizu dovođenja Lokomotivinog talenta

Dinamo je ovog ljeta, prema najavama iz kluba, odradio prijelazni rok s više od 30 odrađenih transfera, no čini se da posao ipak nije završen. Do 5. rujna, dok traje prijelazni rok u HNL-u, Plavi bi mogli dovesti jednog od najvećih domaćih talenata, Fabijana Krivaka.
Riječ je o 20-godišnjem ofenzivnom veznjaku ili krilu Lokomotive, ujedno i mladom hrvatskom reprezentativcu. Ove sezone startao je u sve četiri utakmice te je zabio u prvom kolu protiv Vukovara. Prema Transfermarktu vrijedi 400 tisuća eura.
Iako Transfermarkt navodi da mu ugovor traje do 2026., nije jasno je li točan podatak jer Lokomotiva često ima opcije produženja. Tako je u prošlosti i igrače kojima je “istjecao” ugovor znala prodati za pristojne iznose, poput Roberta Mudražije.
Krivak je veliki navijač Dinama i već neko vrijeme gura svoj prelazak u Maksimir. Do sada je glavna zapreka bio predsjednik uprave Zvonimir Boban zbog izrazito loših odnosa s Božidarom Šikićem, čelnikom Lokomotive. Boban od početka mandata inzistira na prekidu svake poveznice s klubom koji je nekada bio Dinamova filijala. Ipak, sportski sektor uspio ga je uvjeriti da je ovo transfer koji Dinamo mora napraviti.
Kako doznaje Index, Boban je prihvatio sugestiju i Dinamo uskoro kreće u pregovore s ciljem da ih zaključi prije kraja prijelaznog roka. Očekuje se da bi ukupna odšteta iznosila nešto manje od milijun eura s bonusima, a Lokomotiva će gotovo sigurno tražiti i postotak od buduće prodaje. Još nije poznato hoće li Krivak odmah zaigrati u Dinamu ili će ostati na posudbi.
Na desnom krilu, gdje najčešće igra, Dinamo trenutno ima Matea Lisicu, mladog Cardosa Varelu te Juana Cordobu, koji ima kroničnih problema s koljenima i kojeg klub pokušava pronaći rješenje.
Krivak, rođen u Zaboku i produkt Lokomotivine akademije, u HNL-u je do sada upisao 39 nastupa uz dva gola i dvije asistencije. U ljeto 2024. doživio je tešku ozljedu koljena, nakon operacije i dugog oporavka propustio je gotovo cijelu prošlu sezonu te nastupio tek u sedam utakmica.
