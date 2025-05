Detalji dodjele pehara u HNL-u: Poznato je gdje će sletjeti helikopter, a mediji će pratiti utakmice s Kustićem

Podijeli :

HNS

Obzirom na neizvjesnost prvenstva, čelnici HNS-a suočili su se s neobičnim problemom.

Sezona za pamćenje u hrvatskom prvenstvu bliži se samom klimaksu.

Ulaskom u posljednje 36. kolo, naslovom prvaka Hrvatske još uvijek se mogu okititi čak tri momčadi – Rijeka, Dinamo i Hajduk.

‘Pole position’ ima Rijeka koja će na Rujevici ugostiti Slaven Belupo. Riječani su bodovno izjednačeni s Dinamom, ali imaju prednost pred Zagrepčanima u međusobnom omjeru.

Drugoplasirani Dinamo igrat će na Maksimiru protiv Varaždina i mora se nadati kiksu Rijeke, dok je Hajduk s dva boda manje u nezavidnom položaju. Splićani u zadnjem kolu putuju na gostovanje u Šibenik, a trebali bi pobijediti, uz kiks Rijeke i Hajduka kako bi došli do naslova.

Sve nedjeljne utakmice 36. kola igraju se u 17 sati, a obzirom na neizvjesnu završnicu prvenstva, čelnici HNS-a suočili su se sa nesvakidašnjim problemom. Naime, Marijan Kustić kao predsjednik HNS-a uručuje pehar prvaku Hrvatske, ali je još uvijek nepoznato hoće li ceremonija održati u Rijeci, Zagrebu ili Šibeniku.

Stoga su se iz HNS-a odlučili za jednu atipičnu soluciju. Kustić i društvo utakmicu će gledati u Bosiljevu, a potom će helikopterom putovati u jedan od spomenuta tri grada kako bio uručili pehar novom prvaku Hrvatske.

Jurica Jurjević, voditelj sigurnosti u HNS-u otkrio je u razgovoru za Sportske Novosti kako je došlo do odluke da se putuje helikopterom:

“Na kraju, kad smo sve detaljno analizirali, došli smo do zaključka da će helikopterom biti elegantnije. Prije svega bit ćemo brži, posebice što je pitanje kakve bi bile eventualno gužve na prilazu stadionu. Mnogi navijači koji nemaju ulaznicu mogli bi se naći oko stadiona u sva tri grada. Primjerice na Rujevci bi nam cesta mogla biti zakrčena, tamo bismo mogli izgubiti više vremena nego od Bosiljeva do naplatnih kućica. Zato je helikopter bolje rješenje, a i izazvat će dodatan efekt u cijeloj priči. Kakva je bila sezona, zaslužuje takav filmski završetak.”

Zanimljivo, helikopter je bilo potrebno iznajmiti u inozemstvu:

“Helikoper je unajmljen od jedine slovenske tvrtke koja pruža usluge privatnog prijevoza helikopterom. U Hrvatskoj to nitko ne radi, Slovenci su nam bili najbliži, potom Talijani, Mađari… Bit će lociran blizu Bosiljeva na livadi kraj kuće za odmor koja ima veliku travnatu površinu te se tamo može pozicionirati. U toj kući će se gledati utakmice. Kad ćemo imati prvaka polijeće prema lokaciji. Do Šibenika ima sat i pet minuta, a do Rujevce i Maksimira negdje 35 minuta. S MUP-om je iskomunicirano, znaju gdje će biti točke slijetanja, koji su protokoli. Gdje god bude prvak sigurno će euforija navijača potrajati najmanje pola sata.”

Jurjević se kratko osvrnuo i na cijenu ovog pothvata, ali ipak, nije govorio o konkretnim brojkama:

“Dobra je odluka što smo stavili utakmice u 17 sati, bit će kvalitetna vidljivost za slijetanje. Savez će podmiriti troškove, ali nije to uopće neka cifra da ti pamet stane. Ništa u odnosu na cijelu sezonu… Ja ću sve koordinirati, bit ću na Bosiljevu. Veliko je zanimanje pa vjerujem da će se mnoge medijske ekipe naći tamo”, zaključio je.

Na sve tri utakmice bit će prisutni izaslanici HNS-a koji će dočekati Kustića i društvo s peharom namijenjenom prvaku Hrvatske.