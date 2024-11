Coppitelli: U zadnje vrijeme imamo jasno izrađen identitet, nama je bitno približiti se razini naših konkurenata

Podijeli :

Federico Coppitelli

Trener Osijeka Federico Coppitelli najavio je nedjeljni derbi s Rijekom na Rujevici (17:45 sati).

Rijeka je trenutno jedina neporažena momčad u HNL, primila je i najmanje golova, a ovako je talijanski strateg govorio o sljedećem protivniku:

“Znamo brojke koje Rijeka ima, svjesni smo toga. Rijeka konstantno jako dobro igra na svom terenu. Nedavno sam bio na njihovoj europskoj utakmici s Olimpijom, htio sam već tada upoznati ambijent koji nas očekuje. Svjesni smo njihove snage, ali i vrijednosti naše momčadi. Znamo da nas čeka teška utakmica, tako se i pripremamo za nju.”

Odgovorio je Talijan koja je i njihova prednost u odnosu na Riječane.

“Očito da u zadnje vrijeme imamo jasno izrađen identitet, no odsutnost nekih igrača uvjetuje i određene promjene u našoj igri. Morat ćemo imati dobru kontrolu igre, naše napadače staviti u poziciju gdje će najbolje doći do izražaja. Također, tražit ćemo brzi reposjed lopte i nastojati neutralizirati ofenzivni potencijal koji krasi našeg protivnika. Nećemo imati Jugovića i Jelenića, dok se u momčad vraća Omerović. Imam određene opcije u smislu početne jedanaestorice, no nećemo ih otkrivati Riječanima.”

Rijeka je posljednji protivnik prije reprezentativne stanke.

“Definitivno bismo htjeli polučiti još jedan pozitivan rezultat. Vjerujem da ćemo u sklopu našeg projekta nastaviti rasti kao momčad, prije svega preko dobrih rezultata. Naša mlada momčad, jer puno je mladih unutra, dobiva potvrdu svoje vrijednosti. Vjerujem da ćemo do kraja ove kalendarske godine doći do cilja, a to je da će mladi igrači postati afirmirani te da će nam momčad biti spremna za novi iskorak.”

Može li se Osijek upustiti i u utrku za najviše ciljeve?

“Očekivao sam takvo pitanje. Promjene se u Ligi vrlo brzo događaju, teško je prvenstvo, nosi svoje zamke. Nama je bitno približiti se razini naših konkurenata. A to znači da i protiv Rijeke želimo izaći na teren s ciljem da pobijedimo. Rekli smo na početku da je ovo na neki način „nulta“ godina za naš klub i postaviti za cilj naslov prvaka bilo bi pomalo nepravedno za naše mlade dečke. Međutim, nećemo ni drugima dopustiti da nam diktiraju ambicije. Prije svega želimo u nastavku sezone osvijestiti kod igrača spoznaju o njihovim vrijednostima, a potom se eventualno uključiti u borbu za sam vrh.”