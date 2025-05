Carević: Lakše je pripremiti utakmicu, ali cilj je uvijek isti, pobijediti!

‘’Slaven je u padu forme u ovoj završnici, zapravo nemaju utakmicu, odnosno nemaju pobjedu u posljednjih mjesec dana. Sigurno da nisu možda u najboljoj formi, vjerojatno jer im je fokus na tom finalu kupa. Međutim, mi idemo tamo odigrati. Sad je stvarno lakše pripremiti utakmicu kad nemamo nekakav imperativ rezultata, ali prije svega se prezentirati u dobrom svjetlu i pokušati pobjediti u utakmicu. Sigurno da će biti nekakvih promjena u sastavu, s obzirom na to da neki igrači koji nisu imali možda preveliku minutažu, a zaslužili su i vjerojatno će dobiti priliku’’, rekao je Carević u uvodu, pa nastavio.

‘’Znali smo da smo matematički sigurni i prije utakmice s Hajdukom. Lakše je, s obzirom na to da je stvarno bila turbulentna sezona puna pritiska i stresa. Tako da, sasvim sigurno, ja mislim da je nakon tog trenutka kad smo matematički osigurali, da je izašla ogromna količina stresa.

Opet, ne smijemo dozvoliti u dvije utakmice da se iskompromitiramo i da igramo opušteno. Apsolutno zahtijevam ozbiljnu utakmicu tko god počeo i tko god bude završio tu utakmicu i maksimalan fokus jer igramo i za bodove i nije isto da li si deveti, osmi ili sedmi. Niti klubu zbog financija, niti nama samima zbog sportskog rezultata koji je najbitniji.’’

Nakon dugo vremena, Jurica Pršir bio je u zapisniku za prošlu utakmicu.

‘’Ja sam spreman, hvala Bogu, sad to je sve iza mene. Prošlo je, dosta dug period je bio, ajmo reći pet mjeseci. Nije se činilo na prvo da će biti toliko dugo, ali na kraju se to odužilo. Najbitnije je da je sada to sanirano, da sam zdrav. Osjećam se stvarno dobro, već sam tri tjedna u nekom punom treningu. I eto sad u ove dvije utakmice probati skupiti neku minutažu’’, izjavio je Pršir.

Slaven je imao finale Kupa u srijedu protiv Rijeke.

‘’Igrali su kup utakmicu prije dva dana, što znači da smo mi ipak imali malo više vremena za pripremu te utakmice. Međutim, znamo da nas čeka težak zadatak. Sigurno nas čeka težak zadatak. Mislim da neće biti lako, pogotovo tamo kod njih. Njima je sad malo, ajmo reći, gust raspored do kraja, ali njima je jako bitna isto ova utakmica za poziciju na tablici, tako da sigurno da će oni ići po pobjedu. Ali s druge strane, opet, mi moramo gledati sebe. Jako dobro treniramo u zadnje vrijeme i to rezultati govore. Mislim da moramo i mi ići dolje na pobjedu i to je to.’’

S obzirom na to da su igrali usred tjedna, Carević očekuje rotacije u momčadi.

‘’Što se tiče Slaven Belupa, sigurno će i oni zarotirati neke igrače, ali to nije nužno negativno. Ti igrači koji čekaju svoju priliku su i željni u tom trenutku dati svoj maksimum, tako da smo i itekako oprezni. Znamo da su tu isto bili bez nekolicine igrača. Tako da znamo da je Slaven stvarno uigrana momčad. Igraju stvarno napadački, dobar nogomet, dosta se dobro poznaju, igraju dobro u fazi napada, ali kažem da ni mi nismo loši tko god uđe od nas unutra, od prvih 11 ili iz klupe, od tih igrača koji nisu možda participirali puno u dosadašnjem dijelu prvenstva’’, o protivniku je rekao strategy Velikogoričana.

Jurica Pršir odgovorio kako mu je bilo teško gledati s tribine.

‘’Bilo mi je jako teško. Još teže je biti na tribini i gledati. Puno teže je zapravo biti na tribini i gledati kako se dečke bore. Znaš da je svaka utakmica bitna, a ti ne možeš pomoći. S te strane je bilo dosta teško, ali ništa. Radio sam što mogu raditi. Trenirao sam te stvari koje mogu. I ništa, spremamo se sad za ove dvije utakmice. Znaš da moraš biti maksimalno fokusiran. Svaku utakmicu, svaki trening. Da svaki igrač izvuče maksimum. Došlo je deset novih igrača. Dok se mi svi upoznamo i prilagodimo na sve. Uglavnom, bilo je teško, ali naravno uz koncentraciju, uz neku, s potpuni fokus, uz to neko zajedništvo. Jedino smo takvi mogli ostati u ligi.’’

Gorica je, kao što su trener i kapetan rekli, osigurala opstanak i polako se okreće novoj sezoni.

‘’Što se tiče sljedeće sezone, da, idemo u nekakvu smjeru, ali imamo puno zbilja upitnika jer je puno igrača tu na posudbi. Da li će ostati, da li neće. Puno igrača je na kraju ugovora, hoće li produžiti ili ne. Mislim da je uprava stvarno već krenula u individualni razgovor sa svim tim igračima da kaže svoje nekakve planove, ciljeve i da sasuša drugu stranu, pa da vidimo. Bit će sigurno puno novih igrača, nažalost, ali to je tako u nogometu. Mi smo bili baš u specifičnoj situaciji na zimu gdje smo baš morali dovoditi sve što smo mislili da će nam biti pojačanje’’, rekao je Carević.

Slično je pitanje bilo usmjereno i prema Prširu, koji bi mogao tražiti dodatni razvoj, ali je zadovoljan statusom u Gorici.

‘’Naravno, volio bi napraviti neki novi iskorak u inozemstvu. Ali gledajte, ja sam tu, sretan sam stvarno. Uživam svaki dan tu i imam još ugovor pa ćemo vidjeti dalje. Ne razmišljam sad baš dugoročno’’, zaključio je Pršir.