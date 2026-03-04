Brajković: Teško je opisati kraj, kao da je sve bilo protiv nas

Podijeli :

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Nogometaši HNK Rijeka plasirali su se u polufinale SuperSport Hrvatski nogometni kup nakon što su u nevjerojatnoj utakmici na Rujevici pobijedili HNK Hajduk Split 3:2.

Junaci pobjede postali su Toni Fruk i Gabriel Rukavina, koji su golovima u 19. i 20. minuti sudačke nadoknade donijeli potpuni preokret.

Rijeka se tako pridružila GNK Dinamo Zagreb i HNK Gorica, a posljednji polufinalist bit će poznat 10. ožujka nakon dvoboja NK Slaven Belupo i NK Lokomotiva.

Utakmicu je komentirao Hajdukov Roko Brajković. “Teško je opisati što se dogodilo na kraju. Mislim da smo odigrali odličnu utakmicu, ali ne znam… Nismo imali sreće.”

“Kao da je sve bilo protiv nas. Ne možemo vrijeme vratiti, idemo na iduću utakmicu. Dinamo? Neće biti lako, ali moramo skupiti glave, profesionalci smo. Bit će još puno poraza i pobjeda. Idemo u idući derbi probati pobijediti”, zaključio je strijelac drugog gola Hajduka.