Austrijanci srušili Dinamo na Maksimiru, Plavi izgubili u generalnoj probi pred nastavak sezone!

Dinamo je vrlo dobro ušao u susret i već u šestoj minuti kreirao prvu veliku priliku. Nakon lijepo odigrane akcije po desnoj strani, gdje su kombinirali Stojković i Galešić, lopta je ubačena u sredinu. Hoxha ju je produžio do Gode, čiji je snažan udarac uspješno zaustavio vratar Hulsmann.

Samo dvije minute kasnije Plavi su bili još bliže pogotku. Hoxha je s lijeve strane uputio odličan ubačaj, Beljo je zahvatio loptu glavom, ali je pogodio vratnicu.

Dinamo je i dalje dominirao sve do pogotka gostiju. U 12. minuti Hoxha i Beljo su ponovno zaprijetili po lijevoj strani, akcija je prebačena na desno, a Hoxha je završio napad udarcem preko gola.

Hartberg je poveo iz prve prave prilike. U 15. minuti Markus je s otprilike 20 metara precizno pogodio malu mrežu. Filipović je bio na lopti, ali nije uspio spriječiti pogodak.

Do prve pauze Beljo je atraktivnim dodavanjem petom izbacio Hoxhu prema golu, no albanski krilni igrač našao se u zaleđu. Nakon toga Filipovića je na vratima zamijenio Ivan Nevistić.

U završnici prvog dijela Dinamo više nije ozbiljnije zaprijetio. Stojković je u 35. minuti pucao s distance, a nedugo zatim Kovačević je posegnuo za izmjenom i u igru uveo Ljubičića.

U drugom poluvremenu Dinamo je imao poteškoća s kreiranjem prilika. Kulenović je u 67. minuti iz slobodnog udarca pogodio živi zid, a šest minuta kasnije Hartberg je u jednoj akciji dvaput zatresao okvir gola. Karner je probio lijevu stranu i pogodio stativu, dok je nastavak akcije Bratschko završio udarcem u gredu.

Austrijanci su u 76. minuti ipak povećali prednost. Fridrikas je prošao po desnoj strani i ubacio, a Musibau je u sredini mirno pospremio loptu u mrežu za 2:0.

Dinamo je brzo reagirao. U 78. minuti visoki pritisak urodio je plodom, Kulenović je oduzeo loptu u kaznenom prostoru i asistirao Soldi, koji je pogodio prazna vrata i smanjio zaostatak.

U završnici utakmice Plavi su pokušavali doći do izjednačenja, ali su gosti imali konkretnije prilike. U 82. minuti ponovno je bilo opasno po Dinamovu desnu stranu, Musibau je dočekao ubačaj u sredini, no ovoga puta nije bio precizan.

U samoj završnici susreta Kovačević je priliku dao i juniorima, ali se rezultat više nije mijenjao.