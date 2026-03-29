Andrijašević i društvo srušili Rudeš, evo kakvo je sad stanje na ljestvici Prve NL

29. ožu 2026
Ion Alcoba/PRESSINPHOTO via Guliver Images

Orijent je na Krimeji svladao Rudeš 3:2 u 24. kolu SuperSport Prve NL i tako zakomplicirao borbu za vrh.

Nakon što su Sesvete dan ranije pobijedile Jarun 0:2 i upisale sedmu uzastopnu pobjedu, Rudeš sada ima samo bod prednosti na vrhu.

Domaći su poveli golovima Franka Andrijaševića u 6. i Miroslava Iličića u 22. minuti, no gosti su do poluvremena izjednačili preko Ante Suška (35′) i Krešimira Kovačevića (42′).

Pobjedu Orijentu donio je Antonio Galešić sjajnim pogotkom s dvadesetak metara u 87. minuti. Ovim slavljem Orijent je skočio na sedmo mjesto s 30 bodova.

