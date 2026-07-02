Sestra Cristiana Ronalda pred utakmicu s Hrvatskom: ‘Vjerujem da je ovo oproštaj’

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Pawel Andrachiewicz PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver Image

Utakmica protiv Hrvatske, mogla bi biti posljednja za Cristiana Ronalda u dresu Portugala.

Sestra Cristiana Ronalda, Kátia Aveiro, smatra da se legendarni portugalski nogometaš približava kraju svoje reprezentativne karijere. U razgovoru s novinarima uoči dvoboja Portugala i Hrvatske u osmini finala Svjetskog prvenstva u Torontu poručila je kako vjeruje da će se njezin brat uskoro oprostiti od nacionalne momčadi, a komentirala je i brojne kritike koje ga prate tijekom karijere.

Aveiro je istaknula kako s velikim optimizmom iščekuje ogled s Hrvatskom, ali i naglasila da navijači trebaju uživati u završnici jedne velike ere.

“Puna sam samopouzdanja i sretna jer moramo iskoristiti ove trenutke. Ovo je posljednji ples za po jednog igrača i u Hrvatskoj i u Portugalu. Najvažnije je uživati u ovih dvadesetak godina koje smo proživjeli, u kojima smo pobjeđivali i dogurali ovako daleko. Nevjerojatno sam ponosna. Bila sam u Kataru, sada sam i ovdje. To je ogroman ponos. Uvjerena sam da ćemo se na kraju mi smijati”, izjavila je.

Otkrila je i da je upravo Ronaldo najmirniji član obitelji uoči velikih utakmica.

“Ronaldo je odličan i pun je samopouzdanja, manje je nervozan od nas. Osjetila sam dobru energiju i vjeru, a to nama navijačima daje utjehu. Možemo vjerovati. Španjolska u četvrtfinalu? Tko god dođe, morat ćemo se s njime suočiti. Takav je nogomet i moramo biti spremni.”

Na pitanje može li Ronaldo nastupiti na Europskom prvenstvu 2028. godine, njegova sestra dala je naslutiti da to nije izgledan scenarij te poručila kako se kraj njegove reprezentativne priče približava.

“Prema informacijama koje imam, ovo bi mogao biti oproštaj. Iskoristite priliku. Neće se oprostiti danas, ali hoće uskoro. Vjerujem da je ovo oproštaj. Uživajte u tome maksimalno. Bit će teško naći nekoga poput njega”, rekla je, a potom naglasila da govori isključivo o reprezentativnoj karijeri.

“Informacija koju imam, iz pouzdanog izvora, jest da je ovo, vjerujem, ‘posljednji ples’.”

Aveiro se osvrnula i na česte kritike koje prate portugalskog kapetana te jasno stala u njegovu obranu.

“Inteligentni ljudi, oni koji vole nogomet, moraju voljeti i Ronalda. Tko ne voli Ronalda, ne voli ni nogomet. Oni su na gubitku. On se probija već dvadesetak godina. Mislite li da mi nismo sretni?“, upitala je.

Na kraju je poručila kako uspjesi koje je njezina obitelj ostvarila daleko nadmašuju svaku kritiku.

“Pogledajte gdje smo mi, obitelj Aveiro, i odakle smo došli. Toliko smo toga osvojili s obzirom na to odakle smo krenuli… Nakon sve borbe koju smo prošli, svega što je moj brat iskusio, uspjeha moje majke… mislite li da će kritike utjecati na našu sreću? Nikada”, zaključila je.