‘Šestica’ Chelseaja za prvu pobjedu u sezoni, hattrick Maduekea

Nogometaši Chelseaja u susretu su 2. kola engleskog prvenstva ostvarili prvu ovosezonsku pobjedu svladavši kao gosti Wolverhampton Wanderers sa 6:2 (2:2).

U prvom poluvremenu Chelsea je dva puta dolazio u vodstvo golovima Jacksona (3) i Palmera (45), no domaći su uspijevali poravnati preko Matheusa Cunhe (28) i Stranda Larsena (45+6), no u drugom poluvremenu je Madueke (49, 58, 63) s tri gola odveo Chelsea do nedostižnih 5:2 da bi Joao Felix (80) postavio konačni rezultat.