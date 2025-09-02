Talijani: U srcu Milana nešto sjaji. To bi mogla biti Zlatna lopta Luke Modrića

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Vezni red Milana izuzetno je jak, što potvrđuju i brojni talijanski mediji.

La Gazzetta dello Sport objavila je jutros tekst pod naslovom “Modrić, Jashari i sada Rabiot: Ima li Allegri najjači vezni red u Italiji?” u kojem je provela analizu srednjeg dijela momčadi Massimiliana Allegrija.

“U srcu Milana nešto sjaji, a to bi mogla biti Zlatna lopta Luke Modrića, novog veznjaka Rossonera. Ili je to možda njegova impresivna riznica trofeja koja broji 34 momčadska naslova, uključujući šest Liga prvaka, što ga svrstava među najuspješnije igrače u povijesti natjecanja.

No, tu je i 21 trofej Adriena Rabiota, osvojen većinom s PSG-om te nadopunjen s četiri talijanska pehara u dresu Juventusa. Čini se da je Milan pronašao lijek za nedostatak vodstva i međunarodnog iskustva, barem u teoriji, a pravi test slijedi na terenu s nastavkom prvenstva”, navodi se u tekstu.

Allegri je na slatkim mukama, navodi se dalje.

“S dolaskom Adriena Rabiota, hipotetska početna postava veznog reda potpuno je obnovljena i sada je čine Modrić, Rabiot i trenutno ozlijeđeni Jashari. Ljetni prijelazni rok donio je i Samuelea Riccija iz Torina, svestranog igrača koji po potrebi može igrati organizatora igre ili polušpicu. Ukupno četiri nova veznjaka predstavljaju pravu revoluciju u usporedbi s prošlom sezonom, kada je Tijjani Reijnders s petnaest golova bio ključni čovjek na sredini terena. Uz Bondu i Musaha, kvaliteta i broj rješenja za trenera Massimiliana Allegrija značajno su porasli”, nastavlja se i dodaje:

“Ključevi veznog reda sada su u rukama Luke Modrića, koji je u prva dva kola prvenstva bio starter i već upisao asistenciju. Iako će uskoro napuniti četrdeset godina, Modrić je bezvremenski prvak, a kada mu zatreba odmor, spremni su uskočiti mlađi Ricci i Jashari, igrači koji se mogu prilagoditi različitim taktičkim zahtjevima.”

Gazzetta ističe i dolazak Adriena Rabiota, francuskog nogometaša koji je surađivao s Allegrijem u Juventusu. Francuz veznom redu daje novu dimenziju, iskustvo, kvalitetu i golove, kojih je prošle sezone u Marseilleu postigao deset.