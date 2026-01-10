Pašalić zabio za potvrdu pobjede, a onda se rasplakao i posvetio gol preminulom ocu

Podijeli :

Daniele Buffa Image via Guliver

Nogometaši Atalante u svom su Bergamu pobijedili Torino 2-0 u posljednjem subotnjem susretu 20. kola talijanske Serie A.

U tvrdoj utakmici Atalanta je povela već u 13. minuti golom belgijskog igrača De Ketelaerea i taj je rezultat stajao sve do 95. minute. Tada je loptu na sredini terena primio hrvatski nogometaš Mario Pašalić kojem je bio otvoren i prazan put sve do suparničkih vrata. Pašalić je mirno obavio egzekuciju i zabio za konačnih 2-0.

Proslavio ga je sa suzama u očima i pogledom u nebo jer mu je prije nepunih mjesec dana preminuo otac Ivan.

Roma u drugom poluvremenu slomila Sassuolo i skočila na treće mjesto Baturina u 94. sjajnim pogotkom donio bod Comu protiv Morine Bologne!

S ta tri boda Atalanta se nije pomakla na ljestvici, ostala je na sedmom mjestu, dok je Torino i dalje na 12. poziciji.

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić odigrao je cijelu utakmicu za Torino, dok je Mario Pašalić zaigrao za Atalantu od 79. minute i zabio drugi gol ove sezone.