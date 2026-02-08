Mlačić ostao na klupi u porazu Udinesea, domaćini slavili sjajnim pogotkom u 90.

Podijeli :

Carmelo Imbesi Image via Guliver

Nogometaši Leccea ostvarili su važnu 2-1 domaću pobjedu protiv Udinesea u 24. kolu talijanskog prvenstva.

Gandelman (5) je doveo domaće u prednost u otvaranju utakmice, Solet (26-11m) je poravnao iz kaznenog udarca, da bi u 90. minuti Banda (90) odlično izvedenim slobodnim udarcem donio slavlje Lecceu.

Nikola Moro ostao na klupi u dramatičnom porazu od Parme

Donedavni stoper Hajduka Branimir Mlačić ostao je na klupi gostiju u današnjem susretu.

Lecce je 17. na ljestvici s 21 bodom, tri više od 18. Fiorentine koja se nalazi u zoni ispadanja, dok je Udinese deveti s 32 boda.

Vodi Inter s 55 bodova, pet više od drugog Milana.