Ikona priznala: Da nisam šmrkao kokain, osvojio bih Zlatnu loptu

Adrian Mutu, nekada jedan od najtalentiranijih napadača svijeta, danas trener Petrolula iz Ploieștija, ponovno je progovorio o životnim problemima koji su utjecali na njegovu karijeru.

“Ušmrkavanje kokaina dok sam igrao za Chelsea bila je najgora odluka u mojoj karijeri. Bio sam usamljen i nesretan u Engleskoj, ali ni depresija kroz koju sam prolazio ne može opravdati moje postupke. Chelsea je imao nultu toleranciju prema drogama, a ja sam platio cijenu za svoje greške. Došao sam u klub u turbulentnom razdoblju svog života, nisam bio spreman za taj izazov i upao sam u mrežu laži i isprika”, izjavio je 46-godišnji bivši rumunjski reprezentativac u intervjuu za Telegraph.

Mutu, koji je prošle godine podijelio fotografiju s Ivanom Rakitićem tijekom boravka u Saudijskoj Arabiji, sada nastoji uspjeti u trenerskom poslu i ostaviti prošlost iza sebe.

U otvorenom razgovoru s Danijem Gilom, bivši igrač Argesa Piteștija, Dinama iz Bukurešta, Intera iz Milana, Hellas Verone, Parme, Chelseaja (koji je platio za njega više od 22 milijuna eura odštete za njega), Juventusa, Fiorentine, Cesene, Ajaccia, Petrolul Ploiestija, Pune Cityja i Targu Mureșa rekao je da je bio vrlo mlad i naivan, ali i da misli da je u to vrijeme bio jedan od najboljih nogometaša svijeta.

“Da nije bilo kokaina, mogao sam lako osvojiti Zlatnu loptu, ali loše odluke koje sam donio skrenule su me s tog puta i danas se trudim da se ne krivim previše zbog toga”, kaže Mutu, koji je u karijeri odigrao više 528 klupskih utakmica i zabio 203 gola. Zbog neizmjernog talenta i ekscentričnosti postao je nogometna ikona.

Za Rumunjsku je upisao 77 nastupa i postigao 35 golova. Možda je pretjerao kada kaže da bi lako osvojio Zlatnu loptu, ali doista je bio veliki talent i iako je ostvario zapaženu karijeru, nije iskoristio do kraja svoj golemi potencijal.

Adrian Mutu, rođen 1979. u rumunjskom Călineștiu, smatran je jednim od najvećih talenata rumunjskog i europskog nogometa. Njegov veliki potencijal nagovijestio je transfer iz Dinama Bukurešt u milanski Inter 2000. godine, koji je trebao biti početak blistave karijere.

Međutim, put prema vrhu počeo se urušavati kada je 2004., s 25 godina, bio pozitivan na kokain tijekom doping testa koji je naredio tadašnji menadžer Chelseaja, José Mourinho. Taj trenutak označio je prekretnicu u njegovoj karijeri i doveo do suspenzije i raskida ugovora s londonskim klubom.

To ga je skupo stajalo, sedmomjesečne suspenzije, otkaza u Chelseaju te odštetnog zahtjeva engleskog kluba u kojem su tražili više od 17 milijuna eura.

“Nisam ovisnik o drogama. To kategorički poričem. Jedini razlog zašto sam je koristio je to što sam želio poboljšati seksualnu izvedbu. To je možda smiješno, ali je istinito. Nisam stalno koristio kokain. Uzeo sam nešto što me činilo moćnim”, objasnio je Mutu.

Mutu je potom prešao u Juventus, a već sljedeće godine u Fiorentinu za 8 milijuna eura.

“Za mene je Firenca moj dom. Ljudi me tamo vole, a ja sam zaboravio na kokain i moje tužno vrijeme u Londonu… Bez uvrede, ali ne bih se vratio u London, čak i da su mi platili bogatstvo u zlatu. Nemam ništa protiv Engleza. Vrlo su prijateljski nastrojeni i zaljubljeni u nogomet, a Premierliga očito je veliko natjecanje, ali za mene nigdje nije tako dobro kao u Firenci”, priznao je Mutu.