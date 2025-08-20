Džeko oduševio komentarom o Modriću, evo što je rekao legendarni napadač

Podijeli :

xFabrizioxAndreaxBertanix via Guliver

Luka Modrić i Edin Džeko ponovno će se ovoga ljeta naći na suprotnim stranama – baš kao što je to bilo na početku njihovih karijera, kada su se sretali u engleskom Premiershipu.

Ovaj put rivali će biti u Serie A, gdje obojica ulaze u završnu fazu svojih bogatih karijera. Modrić, koji u rujnu puni 40 godina, pojačao je Milan i od njega se očekuje da bude ključna figura u organizaciji igre. Njegov dolazak u crveno-crni dres dočekan je s velikim oduševljenjem među navijačima, slično kao i transfer Kevina De Bruynea u Napoli.

Na drugoj strani, Fiorentina je potpisala 39-godišnjeg Edina Džeku, dok je Bologna privukla Cira Immobilea. Ovi potezi jasno pokazuju trend – Serie A postaje atraktivna destinacija za zvučna i iskusna imena koja svojim iskustvom i reputacijom donose dodatnu vrijednost, kako na terenu tako i izvan njega.

Legendarni Talijan oštro kritizirao Modrića i društvo: ‘Liga nam postaje groblje…’ Mladi veznjak Milana: Modrić? Mnogi od nas se već sad oslanjaju na njega

No, nisu svi oduševljeni tim smjerom. Legenda talijansko nogometa Paolo Di Canio nedavno je Serie A slikovito opisao kao “groblje plemenitih slonova”, aludirajući na sve veći broj veterana koji, iako i dalje sposobni igrati na visokoj razini, dolaze na Apenine završiti karijeru.

Na njegove riječi odgovorio je upravo Edin Džeko, i to u razgovoru za Corriere dello Sport.

“Modrić je bezvremenski nogomet, on i dalje pravi razliku. Ali Serie A ima i puno mladih igrača. Liverpool je potrošio 35 milijuna eura na 18-godišnjeg Leonija, a prošlog ljeta Calafiori je otišao u Arsenal”, rekao je legendarni napadač iz BiH.