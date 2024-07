Šarlija: Ovakav Hajduk ne može konkurirati u Europi

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela / Hajduk.hr

Stoper Hajduka Zvonimir Šarlija otkrio je razmišljanja uoči nove sezone HNL-a.

Šarlija je prošle sezone iz grčkog Panathinaikosa stigao u Split.

“Bio sam svjestan i kad sam dolazio gdje dolazim. Koliko je bilo dobro prvih šest mjeseci znali smo da će vjerojatno doći i teže razdoblje, nažalost spustilo nas je dosta nisko, ali nadam se da ćemo u novoj sezoni sve ono što je bilo dobro držati puno duže vremena”, rekao je Šarlija za Germanijak.

Šarlija i Filip Uremović odigrali su sjajnu polusezonu.

“Bez lažne skromnosti, mi smo dovedeni u Hajduk da bismo bili najbolji stoperski par lige. To smo i opravdali u prvih šest mjeseci, kliknuli smo odmah i izgledali smo baš ozbiljno. Baš smo i nas dvojica komentirali koliko smo malo utakmica odigrali u drugom dijelu sezone skupa. A kad mijenjaš partnera i stranu terena to te i te kako zna poremetiti.”

Komentirao je i može li novi trener Gennaro Gattuso obranu podići na još veću razinu.

“Mislim da će se njegov rad najviše odraziti na slici momčadi, da ćemo biti kompaktniji, zgusnutiji između linija, i da će time i posao nama otraga biti olakšan”, rekao je Šarlija pa dodao o treneru:

“Nisam se u životu susreo s ovolikom energijom kod jednog trenera. Doslovno od prvog dana priprema nije bilo, ne treninga, nego vježbi, da on nije bio na 300 posto. Čovjek doslovno trči od jedne grupe do druge da bi vodio, ispravljao. Susretao sam se sa svakakvim trenerima, bilo je i onih koji su sjedili po tri dana na tribinama i ne bi komunicirali s igračima. Ima svega, možda nama ovdje više paše netko kao on, da nas drži budnima, da nema opuštanja. Ja sam osobno bliži ovome, premda znate kako je, najbolji je onaj trener kod kojeg igraš.“

Nezaobilazno pitanje je naravno osvajanje prvenstva s Hajdukom…

“Svi mi koji smo se vratili iz inozemstva došli smo ovdje osvojiti prvenstvo. Nije to tajna, sve su to već ispričane priče i da nama nije do osvajanja prvenstva s Hajdukom ne bi nas se pola vratilo u Hrvatsku u najboljim igračkim godinama. Ne volim toliko pričati na tu temu, svi ga toliko želimo, možda od tolike želje i izgaramo. Ajmo probati jednu godinu bez velikih najava, bez euforije. Ako je to ikako moguće, iako znam da nije, ali sa što manje najava i euforije.”

Bi li krajem kolovoza kada mu je rođendan, htio ga proslaviti u grupnoj fazi Konferencijske lige?

“Nadam se, ima tu puno toga što se mora poklopiti. Mi moramo biti dobri, ne treba podsjećati što se događalo Hajduku prijašnjih godina, pa smo plaćali cijenu jer smo morali igrati s Villarrealom i PAOK-om. Korak po korak, prvo se mi moramo pojačati i ekipirati, jer ova momčad koja je trenutno na pripremama nije Hajduk koji će konkurirati u Europi.“