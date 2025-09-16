Sa Španjolskom je postao svjetski prvak, sad ima novi klub

Bivši veznjak španjolske nogometne reprezentacije Juan Mata (37), koji je s "furijom" osvojio naslov svjetskog prvaka 2010. i europskog prvaka 2012., u smiraj svoje karijere provest će drugu sezonu u Australiji, on je prešao iz Western Sydney Wanderersa u Melbourne Victory.

“Odlučan sam i motiviran za osvajanje trofeja, ali i za dugoročan rad u klubu kako bih ojačao nogomet u ovoj zemlji”, kazao je Mata koji je prošle sezone zabio jedan gol uz tri asistencije u 22 nastupa, najčešće s klupe.

Mata je najveći dio karijere proveo u engleskoj Premier ligi, od 2011. do 2014. je nastupa za Chelsea, a od 2014. do 2022. za Manchester United. Uslijedila je epizoda u japanskom Visselu iz Kobea, a onda i preseljenje u Australiju.

