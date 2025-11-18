Rumunji se žalili Uefi na BiH: ‘Agresivni, neobrazovani, besmisleni navijači, kao da su se probudili iz mračnog doba’

Podijeli :

BiH i Rumunjska odigrali su utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo o kojoj se još priča.

No, osim o utakmici i pobjedi BiH 3:1, priča se o događanjima izvan terena. Navijači BiH bili su osobito ljuti na to što je dio rumunjskih navijača izrazio podršku osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću.

Rumunji inzistiraju na tome da su se navijači BiH ponašali u najmanju ruku neprimjereno. Cijela situacija je otišla toliko daleko da je rumunjski političar Alin Tișe poslao službeni dopis Uefi. On je inače predsjednik županijskog vijeća Cluj, a nakon utakmice koju je pohodio bio je pun negativnih dojmova.

“U Bosni sam proživio jednu od najtužnijih epizoda koje navijač reprezentacije može doživjeti. S agresivnim, neobrazovanim, besmislenim navijačima, kao da su se probudili iz mračnog doba. Stadion ostavljen u drugom stoljeću: sivi beton, polomljena sjedala, uski prostori, infrastruktura koja je podsjećala na komune prije ’90. Slike su apsolutno nevjerojatne, nezamislive u ovom stoljeću. Razlika u odnosu na Cluj? Od civilizacije do paleolitika.

Pravo razočaranje bilo je na tribinama. Rumunjska himna bila je prekrivena zvižducima, gesta koja ne bi trebala postojati nigdje u Europi. Devedeset minuta dio publike bacao je predmete na nas, pravio opscene geste, vrijeđao nas, pa čak i pljuvao na nas. Tijekom cijele utakmice upućivali su rasističke uvrede rumunjskim navijačima. Ne strast, već agresija. Ne rivalstvo, već bezrazložna mržnja! Stadion nije džungla. To je mjesto za pjevanje, a ne za napadanje. Nogomet bi trebao ujedinjavati, a ne dehumanizirati. Poštovanje nije opcionalno, a nasilje nije opravdano.

Vrijeme je da Uefa i savezi ozbiljno shvate takve propuste! Poslat ću žalbu Fifi i Uefi ako bih prijavio ove ozbiljne, neprihvatljive prekršaje koji kompromitiraju ideju igranja nogometa i zatražit ću konkretne mjere”, prenio je rumunjski Digisport.

