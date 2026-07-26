Ronaldo želi potpunu kontrolu nad transferima? Bivšeg suigrača navodno nagovara da potpiše za Al Nassr

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Cristiano Ronaldo navodno ima jasan plan kako bi Al Nassr sljedeće sezone bio konkurentniji, a kao jedan od glavnih uvjeta postavio je potpunu kontrolu nad klupskom transfernom politikom.

Prema pisanju medija, portugalski reprezentativac želi da sportski sektor kluba dobije potpunu autonomiju u donošenju odluka, bez uplitanja administrativnih struktura koje bi mogle usporiti ili otežati proces stvaranja momčadi za novu sezonu.

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Ronaldo smatra da sportski direktor Simeu i izvršni direktor Semedo trebaju imati odriješene ruke prilikom dolazaka i odlazaka igrača.

Ideja portugalskog napadača jest da se svi transferi realiziraju isključivo na temelju sportskih kriterija, bez internih prepreka, kako bi Al Nassr izgradio momčad sposobnu za borbu za domaće i kontinentalne trofeje.

Takav pristup, prema navodima, predstavlja ključni dio Ronaldove vizije za sljedeću sezonu.

Istodobno, u vrhu Al Nassra pojavila se inicijativa da klub započne službene kontakte s Brunom Fernandesom.

Plan je da se u prvoj fazi utvrde financijski zahtjevi veznjaka Manchester Uniteda, nakon čega bi uslijedili eventualni pregovori o transferu.

Navodi se i da Ronaldo aktivno pokušava uvjeriti svog reprezentativnog suigrača da prihvati projekt Al Nassra, koristeći činjenicu da pregovori o produljenju Fernandesova ugovora s Manchester Unitedom trenutačno ne napreduju željenim tijekom.

U slučaju realizacije transfera, Al Nassr bi dobio veliko pojačanje u ofenzivnom dijelu momčadi, a Fernandes bi svojim kreativnim kvalitetama dodatno unaprijedio igru ekipe uz Cristiana Ronalda.