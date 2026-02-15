Roma dvaput vodila pa ipak remizirala s Napolijem u derbiju kola u Serie A

Derbi susret 25. kola talijanskog nogometnog prvenstva između Napolija i Rome je završio 2:2 nakon što su gosti dva puta vodili.
Dva puta su gosti vodili, ali se Napoli oba puta vratio produživši pozitivan niz rezultata u međusobnim susretima. Napoli je naime, u posljednjih 13 susreta upisao samo jedan poraz od Rome.
Gosti su poveli već u sedmoj minuti golom Donyella Malena, izjednačio je Leonardo Spinazzola u 40. minuti, da bi Malen u 71. minuti golom s bijele točke doveo Romu do nove prednosti. Konačnih 2:2 postavio je Alisson Santos sjajnim golom s ruba kaznenog prostora u 82. minuti.
