Robert Lewandowski pronašao novi klub: Odlazi iz Europe

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Siu Wu via Guliver Images

Poljski golgeter Robert Lewandowski od sljedeće će sezone igrati u SAD-u, u redovima Chicago Firea, potvrdio je talijanski insadjer Fabrizio Romano.

Nakon bogate 20-godišnje karijere na najvišoj europskoj razini, sjajni 37-godišnji napadač napušta Stari kontinent. Od sljedeće sezone nastupat će u MLS-u za Chicago Fire.

Poljak je posljednje četiri godine proveo u Barceloni, za koju je u 193 utakmice postigao 120 pogodaka. Prošle sezone zabio je 19 golova u 46 nastupa u svim natjecanjima.

Tijekom karijere igrao je i za Znicz Pruszków, Lech Poznań, Borussiju Dortmund i Bayern München. U Bundesligi je u 562 utakmice postigao čak 447 pogodaka. Osvajao je naslov prvaka u sve četiri države u kojima je igrao, a s Bayernom je stigao i do naslova pobjednika Lige prvaka.