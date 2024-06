Rasplet skupine A: Nijemci zabili, VAR poništio gol, Škoti i Mađari zasad bez golova!

U prvom kolu su deklasirani od Nijemaca (5:1), da bi u drugom hrabrom igrom uspjeli doći do boda protiv favorizirane Švicarske. U trećem kolu večeras od 21 sat igraju protiv Mađara, koji zasad nemaju niti jedan bod, a ta utakmica potencijalno može biti jako važna za Hrvatsku koja će u toj utakmici navijati za remi.

Pobijede li Škoti, imat će četiri boda i prilično izvjesno će se plasirati dalje. No, u slučaju remija, Mađarska sigurno otpada kao zadnja, a Škoti bi imali dva boda i bili bi treći. Zašto je to važno za Hrvatsku? Hrvatska s pobjedom protiv Italije s četiri boda ide u osminu finala, no s bodom bi imala dva boda, baš kao i Škotska, a u nekim kombinacijama i neriješen ishod s Italijom mogao Hrvatskoj osigurati prolaz dalje.

Hrvatska bi tada imala dva boda i gol razliku -3, a Škotska dva boda i gol razliku -4. Pobijedi li večeras Mađarska, imala bi tri boda i Hrvatskoj onda ta kombinacija s remijem protiv Italije ništa ne znači. Naravno, puno toga ovisi i o raspletima u skupinama C i F, gdje također postoji mogućnost da trećeplasirani ima dva boda.