Rakitić: ‘Volio bih da Luka igra cijeli život, on mi je brat. Hajduk? Znam da sve zanima, ali…’

AP Photo/Denes Erdos via Guliver Images

Ivan Rakitić jedna je od glavnih tema ovog ljetnog prijelaznog roka što se naših okvira tiče, primarno zbog interesa Hajduka da ga dovede. Bivši proslavljeni hrvatski reprezentativac oglasio se o tome, kao i o nastupu hrvatske reprezentacije na Euru.

Rakitić je u intervjuu za Tportal odgovorio na goruće pitanje dolazi li u Hajduk ovog ljeta.

“Znam da sve zanima, ali sada sam na odmoru i nemam zasad ništa reći na tu temu.”

Nije potvrdio, ali – nije ni demantirao. Dovoljno da se dodatni raspiri mašta Hajdukovih navijača.

Dobro, to smo riješili. Idemo na reprezentaciju koja je neočekivano ispala u grupnoj fazi Eura.

“Mislim da je Hrvatska, generalno gledano, bila jako dobra. OK, protiv Španjolske smo izgubili 3:0, ali imali smo i mi svojih prilika za postići gol. Istina je da to nije bila naša najbolja utakmica, ali rezultat definitivno nije mjerilo prikazanog. Španjolci su rano poveli, a onda je to dodatno opterećenje. U skupini smo jedino mi doveli Španjolce u probleme. Potom smo primili golove u 95. i 98. minuti, čime smo ostali bez četiri boda. Da smo ih imali šest sada bismo se veselili osmini finala”, smatra Rakitić.

“Imam dojam da sve ono što smo prošlih godina dobivali, da nam je sada oduzelo. I ovo razočaranje zapravo je potvrda toga što sam govorio ranije, odnosno da je Hrvatska nogometna velesila. Jer da nije, onda ne bismo sada toliko žalili i tugovali. Zato i je ovo ovako bolno. No, bez obzira na sve, puno toga dobroga se napravilo. Ponosan sam na moje Vatrene, izbornika Dalića. A posebno na Luku”, dodao je igrač saudijskog Al Shababa.

Vezano za Luku Modrića i njegovu budućnost u reprezentaciji, “Raketa” je kazao:

“‘A što reći za Luku? Ja bih volio, baš kao što je i on rekao, da igra cijeli život. Naravno, Luka je taj koji će odlučiti. On je moj veliki brat, zahvalan sam mu za sve. Sada neka se odmori i opusti, i tijelo i glavu. Ja sam uz njega, ali nadamo se svi mi navijači reprezentacije da će biti što duže uz nas i u dresu Vatrenih.”