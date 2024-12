Legendarni izbornik Engleske udario po Pepu: ‘Previše je arogantan i egoističan…’

Podijeli :

Daniele Buffa via Guliver Images

Josep Guardiola trenutno prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja svoje trenerske karijere. Njegov Manchester City, nakon briljantnog osvajanja trostruke krune prošle sezone, ove se suočava s izazovima.

U Premier ligi zaostaje osam bodova za vodećim Liverpoolom, a rezultati u Ligi prvaka također nisu na razini očekivanja. Poraz od Juventusa spustio je City na 22. mjesto ukupnog poretka u grupnoj fazi, što ih stavlja u borbu za ostanak u natjecanju.

Nakon poraza od Juventusa, Guardiola je bio meta kritika slavnog talijanskog trenera Fabija Capella. Capello, poznat po vođenju klubova poput Milana, Rome i Real Madrida do velikih naslova, osvrnuo se na Guardiolin trenutni stil igre i odluke.

“Guardiola je veliki trener, ali i previše arogantan i egoističan. On je čak i gubio trofeje jer je htio dokazati da ih osvaja on, a ne igrači. Zato bi u velikim utakmicama iz sastava izostavljao ključne igrače. To je njegov pokušaj da oduzme zasluge i pažnju javnosti igračima.”