Rakitić se videom oprostio od igračke karijere: ‘Nogomete, dao si mi više nego što sam sanjao’

xxTomxDubravecx via Guliver

Sada je i službeno. Ivan Rakitić završio je igračku karijeru.

Rakitić ipak ostaje u Hajduku i seli u klupski sportski sektor, a na svojim je društvenim mrežama objavio oproštajni video. U opis je stavio: “Dragi nogomete, imam posebno pismo za tebe…”

“Bio si dio mog života od mog prvog dana. Od terena u Möhlinu, mom rodnom gradu u Švicarskoj, do najvećih stadiona na svijetu, uvijek si bio tu. Dao si mi prvu priliku u FC Baselu. Bio sam samo dijete, ali natjerao si me da vjerujem da je sve moguće. I to je bio tek početak. U Schalkeu sam rastao s tobom. Bio je to moj prvi odlazak od kuće, i naučio sam suočavati se s novim izazovima, novim kulturama i novim lekcijama. Učinio si me jačim, a taj rast otvorio je nova vrata.

Tako sam stigao u Sevillu. I tamo sam doživio nešto drugačije. Dao si mi toliko više — dao si mi dom. Imao sam čast biti kapetan, podići svoj prvi europski trofej… i što je najvažnije, tamo sam upoznao ljubav svog života. Zahvaljujući tebi, pronašao sam svoju partnericu, majku svojih kćeri. Stvorio sam svoju obitelj. A kad sam mislio da sam sve proživio, ponovno si me iznenadio.

Onda je došla Barcelona. Učinio si da živim san koji ne bih ni usudio sanjati. Igrao sam uz najbolje, osvajao trofeje i doživljavao čarobne večeri na Camp Nouu. Dao si mi privilegij da postanem dio tvoje povijesti. Ali nisi se tu zaustavio. Dopustio si mi da se vratim u Sevillu — da zatvorim krug, da kažem hvala, da se ponovno osjećam kao kod kuće… i da ponovno pobjeđujem. I opet si imao nešto novo za mene.

Kad sam to najmanje očekivao, odveo si me na drugačije mjesto, s novim ritmom i novim načinom da te doživim: Al Shabab. To je bilo posebno i ponosno poglavlje, gdje sam stekao prijatelje za cijeli život. I kao da si znao koliko će mi to značiti, dao si mi još jedno, nezaboravno poglavlje.

Povratak korijenima. Prvi put igrati u Hrvatskoj, predstavljati Hajduk Split… to je iskustvo koje ću zauvijek nositi sa sobom. Ali iznad svega, dao si mi najveću čast od svih: Nositi dres svoje zemlje. Predstavljati Hrvatsku. Za malu zemlju poput naše, ulazak u finale Svjetskog prvenstva bio je više od sportskog uspjeha — to je bio vječni trenutak, dar cijelom narodu.

Nogomete, dao si mi više nego što sam ikada sanjao. Dao si mi prijatelje, emocije, radost i suze. Dao si mi cijeli život — život koji ću zauvijek nositi s ponosom. Sada je vrijeme za oproštaj. Jer iako odlazim od tebe, znam da ti nikada nećeš otići od mene. Hvala ti, nogomete. Na svemu. Ivan”, kaže Rakitić.

Rakitić je za Hajduk odigrao 39 utakmica, postigao dva gola i upisao pet asistencija.