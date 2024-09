Rakitić: Nisam planirao dolazak u Hajduk, osjetio sam da želim nešto vratiti Hrvatskoj

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Ivan Rakitić razgalio je navijače Hajduka kada je odlučio doći na Poljud.

U velikom intervjuu za Transfermarkt je objasnio kako je uopće došlo do njegovog transfera u Hajduk, otkrio pritom i je li Hajduk posljednji klub njegove karijere, ali i na brojne uspjehe s Barcelonom i Sevillom.

“Moj prijatelj Nikola Kalinić bio je sportski direktor kluba. Bombardirao mi je telefon (smije se). Osim toga, moj najbolji prijatelj je iz Splita, a on mi je godinama govorio da ako nešto želim napraviti za njega, da dođem u Hajduk. Prije nekoliko mjeseci ili godina nisam to očekivao. Nisam to ni planirao”, rekao je Kalinić koji je bio pod ugovorom s Al Shababom kad se odlučio na taj potez i dodao:

“Dogodile su se razne stvari i kao obitelj smo zaključili da je to ono što mi nedostaje u karijeri. Osjetio sam i da nešto želim vratiti Hrvatskoj. Nije to bila odluka koja je bila donesena protiv Al Shababa ili Saudijske Arabije.”

Odgovorio je na pitanje je li Hajduk i posljednji klub u njegovoj karijeri.

“Ne želim govoriti o činjenici da mi se karijera primiče kraju (smije se). Želim nastaviti dok osjećam leptiriće u trbuhu, dok sam zdrav i dok mogu pod svojim uvjetima sve pratiti. Vidjet ćemo hoće li to biti još jedna, dvije, tri ili pet godina. Nikad si neću oprostiti što nisam zaigrao u Serie A. Volio bih to, a u nekoliko sam prilika tome bio i blizu. Nažalost, nikad se nije realiziralo. Šteta. Ali zaista mogu biti nevjerojatno ponosan na svoju karijeru.”

Rakitić je u karijeri osvojio 13 titula s Barcelonom, s kojom je bio prvak Lige prvaka i četiri puta prvak La Lige, potom dvije titule za najbolju momčad Europske lige sa Sevillom, a tu su još trofeji i sa Schalkeom i Baselom. Odgovorio je na pitanje koji mu je klupski trofej najvažniji.