Protivnici Hrvatske na SP-u objavili protiv koga će igrati u sklopu priprema za Ameriku

AP Photo/Eugene Hoshiko via Guliver

Nogometna reprezentacija Gane igrat će protiv Njemačke u ožujku 2026. u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo, potvrdili su nogometni savezi tih zemalja.

Utakmica između Njemačke i Gane zakazana je za 30. ožujka 2026. u Stuttgartu. Njemačka se izvorno trebala suočiti s Obalom Bjelokosti u Stuttgartu, ali utakmica je morala biti otkazana nakon što su dvije reprezentacije izvučene u istu skupinu na Svjetskom prvenstvu, zajedno s Ekvadorom i Curaçaom.