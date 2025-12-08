Premierligaš se raspitivao za Baturinu, igrač i Como imali su isti odgovor

Podijeli :

Marco Canoniero via Guliver Images

Leeds United želi dovesti Martina Baturinu, no prema informacijama Fabrizija Romana, taj je transfer praktički neizvediv.

Engleski klub pokušava pojačati momčad u borbi za ostanak u Premier ligi te se raspitao kod Coma, računajući na Baturininu malu minutažu ove sezone (165 minuta u sedam ligaških nastupa). Međutim, Como je odgovorio da „nema šanse“.

Razlog je taj što klub očekuje odlazak Nice Paza na ljeto, pa Baturina figurira kao njegov nasljednik. Trener Cesc Fabregas planira mu postupno povećati ulogu u nastavku sezone. Romano tvrdi da su i Como i sam igrač odbili Leedsovu ideju — Baturina vjeruje projektu u Italiji, dok je klub zadovoljan njegovim razvojem.

“Como je i dalje fokusiran na Baturinu i ne razmatra njegov odlazak u siječnju. Leeds je u zadnjih par dana uspostavio kontakt i htio je započeti pregovore s Comom i igračevim agentima oko transfera. Leeds bi Comu vratio novac koji je uložio u Baturinu”, rekao je Romano i nastavio:

“Kako doznajem, i Como i Baturina su odgovorili: ‘Ne, hvala.’ Baturina želi ostati u Comu, vjeruje u projekt, a Como je zadovoljan s Baturinom, njegovim radom i potencijalom. Vrata Leedsu su zatvorena, a ovo ujedno i razjašnjava situaciju s hrvatskim veznjakom, o čijoj su se budućnosti pojavljivale razne glasine.”

Baturina je u Como stigao iz Dinama prošlog ljeta za 18 milijuna eura, uz mogućih sedam milijuna bonusa i 15% Dinamova udjela u budućem transferu, što dodatno objašnjava zašto klub ne želi raspravljati o zimskom odlasku.