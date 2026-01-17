VIDEO / Suigrač već počeo slaviti, a onda je zvijezda Liverpoola promašila penal nakon više od četiri godine!

Podijeli :

Liverpool je u 32. minuti dobio kazneni udarac protiv Burnleyja, a odgovornost je preuzeo Dominik Szoboszlai i pogodio gredu. Bio je to tek njegov drugi promašeni penal u karijeri, a prvog je promašio u dresu RB Leipziga 28. studenog 2021. u porazu od Bayer Leverkusena. Ukupno u karijeri ima 20 zabijenih od 22 izvedena, što je izvrsnih 91%. Koliko je zapravo kvalitetan izvođač govori situacija prije samog kaznenog udarca u kojoj njegov suigrač Cody Gakpo već slavi pogodak, no ovog puta ostao je razočaran nakon što je lopta odsjela na gredi. Nakon toga, Liverpool je ipak poveo i to preko Floriana Wirtza u 42., no Marcus Edwards je u 65. zabio za konačnih 1:1.

