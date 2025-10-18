VIDEO / Genijalni dvometraš iz Njemačke opet oduševio Premier ligu, Newcastle ipak poražen

Podijeli :

Fantastični Woltemade oduševio je novom majstorijom.

Uz pobjedu Manchester Cityja protiv Evertona te remi Crystal Palacea i Bournemoutha o kojima smo pisali ranije, u Premier ligi se igralo još nekoliko vrlo zanimljivih utakmica.

U derbiju subotnjeg termina u 16 sati, Brighton je s 2:1 porazio Newcastle. Junak Brightona bio je prekaljeni Danny Welbeck koji je postigao dva pogotka – u 41. i 84. minuti. Ipak, utakmicu je obilježio fantastični Nick Woltemade koji je jedini zabio za gostujuće Svrake. Igrač koji je u ljetnom prijelaznom roku iz Stuttgarta za 75 milijuna eura došao u Newcastle, zabio je prekrasan gol petom te pokazao fantastični atleticizam unatoč tome što je visok čak 198 centimetara.

Nogometaši Sunderlanda nastavljaju opravdavati status najugodnijeg iznenađenja sezone. Ovosezonski povratnici u Premier ligu slavili su s 2:0 protiv Wolvesa golovima Mukielea u 16. te autogolom Krejčija u 92. minuti. Sunderland drži visoku sedmu poziciju na ljestvici, dok su Wolvesi ostali posljednji sa svega dva osvojena boda.

Do važne pobjede došao je Burnley u dvoboju protiv Leedsa. U susretu povratnika u Premier ligu, domaćini su slavili s 2:0, a golove su postigli Ugochukwu u 18. te Tchaouna u 68. minuti.