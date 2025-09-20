VIDEO / Fulham pobjedom protiv Brentforda zaključio bogatu subotu u Premier ligi

Podijeli :

Druga ovosezonska pobjeda za momčad s Craven Cottagea.

Nogometaši Fulhama ostvarili su drugu prvenstvenu pobjedu ove sezone, na svom su stadionu bili bolji od Brentforda s 3-1 u ogledu petog kola engleske Premier lige.

Utakmicu su dobro otvorili gosti te su u 20. minuti poveli golom danskog igrača Damsgaarda. Fulham je imao spreman odgovor na to te je odmor dočekao uz prednost. Prvo je Iwobi izjednačio u 38. minuti, a samo dvije minute kasnije Wilson je doveo domaći sastav u vodstvo.

Novi, ključni korak prema tri boda, Fulham je napravio na startu drugog poluvremena. Pinnock je bio autor autogola, Fulham je poveo 3-1 i time riješio pitanje pobjednika.