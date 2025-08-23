VIDEO / Brentford i Burnley upisali prve pobjede u novoj sezoni, pogledajte golove

Podijeli :

U tri poslijepodnevne subotnje utakmice 2. kola engleskog nogometnog prvenstva domaćini su ostvarili tri pobjede bez primljenog gola.

Bournemouth je bio bolji od Wolverhampton Wanderersa s minimalnih 1-0 golom Taverniera (4).

Brentford je identičnim rezultatom svladao Aston Villu, a strijelac je bio Ouattara (13).

Burnley je nadigrao Sunderland s 2-0 pogocima Cullena (47) i Anthonyja (89).

Ranije u subotu je u derbiju kola Tottenham Hotspur kao gost svladao Manchester City s 2-0.

VIDEO / Tottenham srušio Manchester City na Etihadu, Gvardiol i Kovačić izvan kadra VIDEO / Novi vratar Cityja napravio bizarnu grešku i pomogao Tottenhamu da na odmor ode s velikom prednošću

Golove za londonski sastav postigli su Johnson (35) i Palhinha (45+2). Luka Vušković ispratio je pobjedu svoje momčadi s klupe za pričuve, dok Joško Gvardiol zbog lakše ozljede nije konkurirao za nastup u momčadi Cityja.

Tottenham je zasjeo na vrh ljestvice sa šest bodova, dok je City ostao na tri boda.

