Šok za obožavatelje Premier lige! Englezi se odriču tradicije stare 137 godina zbog TV prava

Poznata je tradicija da se (po mnogima najzanimljivije) utakmice engleskog nogometa igraju na „Boxing Day“ – dan nakon Božića prema gregorijanskom kalendaru – no čini se da se toj praksi bliži kraj nakon gotovo stoljeća i pol.

Raspored je izvorno bio osmišljen tako da se 26. prosinca igraju utakmice između geografski najbližih rivala, kako bi se olakšalo putovanje gostujućim navijačima tijekom blagdana. Taj se običaj održao sve do modernog doba.

Ipak, The Times doznaje da će gotovo sigurno toga dana biti odigrana samo jedna utakmica.

„Dužnosnici Premier lige prisiljeni su odustati od tradicije ‘Boxing Daya’. Ugovori o televizijskim pravima propisuju da se svake sezone mora igrati 33 vikenda, uz samo pet kola tijekom radnog tjedna. Vjerojatno će se ove godine na ‘Boxing Day’ odigrati samo jedan susret“, navodi taj medij.

Na to utječe i sporazum Engleskog nogometnog saveza (FA) s Premier ligom, prema kojem se utakmice FA kupa moraju igrati isključivo vikendom. Ugovor je potpisan na šest godina, a razlog je prenatrpan kalendar zbog europskih natjecanja.

To bi značilo da će se 26. prosinca tretirati kao bilo koji drugi petak, dok će se ostale utakmice 18. kola igrati tijekom vikenda, kao i u ponedjeljak.

Konačna odluka još nije donesena, no iako postoji mala mogućnost da se spriječi takav ishod, izvori bliski Premier ligi tvrde da su šanse gotovo nikakve.

Inače, tradicija igranja na Boxing Day započela je još u prvoj sezoni engleskog ligaškog nogometa 1888. te se od tada utakmice engleskog prvenstva redovito igraju dan nakon Božića. No, ova tradicija seže i dalje u od toga. Naime, prva klupska utakmica u povijesti, između Sheffielda i Hallama 1860. također je bila odigrana 26. prosinca.

Ako ljubiteljima nogometa u Engleskoj može poslužiti kao utjeha – 26. prosinca sljedeće godine „pada“ u subotu, dan kada je raspored utakmica tradicionalno najbogatiji.