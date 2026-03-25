Ima godišnju ulaznicu 77 godina, putuje na stadion 290 km, a sada je izbačen sa svog mjesta!

xStevexTaylor PPA-255868 via Guliver

Dugogodišnji navijač Manchester Uniteda, 76-godišnji Tony Riley, izbačen je s mjesta na Old Traffordu koje je njegova obitelj imala 77 godina, jer vlasnik "Crvenih vragova" Jim Ratcliffe želi proširiti VIP sektor.

Riley putuje iz 290 kilometara udaljenog Sutton Coldfielda na svaku utakmicu Manchester Uniteda i sjedi na mjestu koje njegova obitelj drži od 1949. godine. On je među 500 navijača koje će sljedeće sezone United preseliti kako bi proširio VIP sektor na tribini sir Bobby Charlton koji će se prodavati od 315 do 425 funta po utakmici.

Plan je osmislio milijarder i vlasnik Uniteda sir Jim Ratcliffe. Oko 600 navijača već je premješteno prije ove sezone i dobili su lošija mjesta.

“Osjećamo da je to nepravda, ne samo za nas, već i za sve ostale. Tužan sam zbog toga”, kazao je za Guardian.

Riley će dobiti drugo mjesto na stadionu, ali bit će odvojen od sina jer nema dva slobodna mjesta zajedno.

“Zamijenjeni smo brigadom sendviča s kozicama”, dodao je ironično. “Ne zamjeram im, ali više vremena provode snimajući selfije nego išta drugo. Nisu veliki obožavatelji. Sve više liči na američki nogomet.”

Udruga navijača Manchester Uniteda (Must) izjavila je da se uvijek protivi preseljenjima navijača te da je “preseljenje zbog Vipovaca posebno bolno”.

Glasnogovornik Musta rekao je da je “velika zabrinutost” da bi obitelji i šire skupine mogle biti podijeljene tijekom selidbi, pozivajući United da surađuje s pogođenima.