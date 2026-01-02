Gvardiol oduševio navijače i medije, dobio je sjajnu ocjenu za predstavu kod Sunderlanda

Podijeli :

xCraigxCowanx PSI-23501-0183 by Guliver

Nogometaši Manchester Cityja nisu uspjeli zadržati priključak za vodećim Arsenalom, nakon što su u 19. kolu Premier lige odigrali bez pogodaka na gostovanju kod Sunderlanda.

Remijem 0:0 propustili su priliku ostati na dva boda zaostatka za vrhom ljestvice.

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol ušao je u igru u 57. minuti i vrlo brzo postao jedan od najzapaženijih igrača momčadi Pepa Guardiole. Bio je nadomak pogotka nakon atraktivnog pokušaja petom s otprilike 12 metara, kada je malo nedostajalo da lopta završi u mreži domaćina. Njegov nastup donio mu je solidne ocjene engleskih medija, ali i brojne pohvale navijača Cityja.

Manchester Evening News ističe kako je Gvardiolu tek nijansa nedostajala da se ponovno upiše među strijelce te mu dodjeljuje ocjenu 7. Istu ocjenu dobio je i od novinara Sky Sportsa, uz napomenu da je upravo on bio igrač Cityja najbliži pogotku. U izvještaju se posebno naglašava njegova “akrobatska” prilika, kao i još jedna šansa u završnici susreta nakon dodavanja Erlinga Haalanda.

Čitatelji BBC-a ocijenili su ga trećom najboljom ocjenom među igračima Cityja (5,60). Najbolje je, prema njihovom izboru, ocijenjen Gianluigi Donnarumma (5,96), dok je najslabiju ocjenu dobio Haaland (4,36).

Portal Goal dao je Gvardiolu ocjenu 6, istaknuvši da je stvarao velike probleme Sunderlandu, da je često djelovao poput centarfora te da je sudjelovao u kreiranju čak četiri prilike.

OneFootball ga je nagradio ocjenom 7 i zaključio da bi u sljedećem susretu protiv Chelseaja mogao započeti utakmicu od prve minute. Navijačka stranica Cityja opisala ga je kao igrača koji je ulaskom s klupe “donio nadu” i dao pozitivan impuls momčadi, uz ocjenu 6,5.